Уряд розширив напрямки підтримки фермерським господарствам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу прийняв рішення щодо розширення напрямків використання коштів державної підтримки фермерським господарствам. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН.
"Ми прийняли також сьогодні важливе рішення щодо підтримки фермерів. Це порядок використання коштів, передбачений у Державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств", - сказав Петрашко.
З його слів, уряд і Верховна рада підтримують сільськогосподарські підприємства, особливо малі ферми.
"Ми розширили напрямки використання коштів державної підтримки фермерським господарствам, в тому числі добавили дотацію на утримання молочного напрямку по худобі, тому що зараз ситуація з виробництвом і молока і м’яса потребує державної підтримки… Ми пропонуємо дотацію на утримання від 5 корів молочного напрямку продуктивності. Також додаємо бюджетну субсидію на одиницю угідь 1 га для новостворених фермерських господарств і відшкодування сільськогосподарським кооперативам 70% вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше сьогодні Кабмін визначив розмір допомоги по частковому безробіттю на час карантину.