Правительство распределило субвенцию для более 200 объектов социнфраструктуры

"Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объектов социальной инфраструктуры. Только что на заседании утвердили распределение субвенции для местных бюджетов, чтобы в полной мере реализовать совместный с нашими европейскими партнерами проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Добавим, что программа предусматривает восстановление значительного количества инфраструктурных объектов для улучшения доступности услуг и сервисов для внутренне перемещенных лиц. Это не только восстановление школ, садиков, больниц и центров по предоставлению административных услуг - это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал и благосостояние жителей этих регионов.

Отметим, что сегодня правительство поддержало проект постановления, которым предоставление услуги "е-Малятко" предполагается только там, где есть техническая возможность субъектов предоставления этой услуги.