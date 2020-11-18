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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35114 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 57380 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92524 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99726 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103132 просмотра

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Правительство распределило субвенцию для более 200 объектов социнфраструктуры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.

"Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объектов социальной инфраструктуры. Только что на заседании утвердили распределение субвенции для местных бюджетов, чтобы в полной мере реализовать совместный с нашими европейскими партнерами проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Добавим, что программа предусматривает восстановление значительного количества инфраструктурных объектов для улучшения доступности услуг и сервисов для внутренне перемещенных лиц. Это не только восстановление школ, садиков, больниц и центров по предоставлению административных услуг - это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал и благосостояние жителей этих регионов.

Отметим, что сегодня правительство поддержало проект постановления, которым предоставление услуги "е-Малятко" предполагается только там, где есть техническая возможность субъектов предоставления этой услуги.

Украинские Национальные Новости

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