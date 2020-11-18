Уряд розподілив субвенцію для понад 200 об'єктів соцінфраструктури

"Уряд розподілив субвенцію регіонам для 243 об’єктів соціальної інфраструктури. Щойно на засіданні затвердили розподіл субвенції для місцевих бюджетів, щоб повною мірою реалізувати спільний із нашими європейськими партнерами проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України", - написав у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Додамо, що програма передбачає відновлення значної кількості інфраструктурних об’єктів для покращення доступності послуг та сервісів для внутрішньо переміщених осіб. Це не лише відновлення шкіл, садочків, лікарень та центрів з надання адміністративних послуг — це довгострокова інвестиція у людський капітал та добробут мешканців цих регіонів.

Зазначимо, що сьогодні уряд підтримав проект постанови, яким надання послуги "е-Малятко" передбачається лише там, де є технічна спроможність суб’єктів надання цієї послуги.