Послуга е-малятко: в уряді усунули розбіжності у зразках бланків

“Постанова стосується удосконалення врегулювання механізму надання послуги е-малятко”, — сказав під час виступу міністр юстиції Денис Малюська.

Передбачається, що надання послуги е-малятко здійснюється на всій території України за умови інституційної та технічної спроможності суб’єктів надання послуг. Також проект постанови усуває розбіжності у зразках бланків.

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, послугою е-малятко можна скористатися вже у понад 140 населених пунктів. Так, до цієї послуги підключено вже 160 пологових будинків.