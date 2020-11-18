Послуга е-малятко: в уряді усунули розбіжності у зразках бланків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряд підтримав проект постанови, яким надання послуги “е-малятко” передбачається лише там, де є технічна спроможність суб’єктів надання цієї послуги. Відповідне рішення було підтримано урядом, передає кореспондент УНН.
“Постанова стосується удосконалення врегулювання механізму надання послуги е-малятко”, — сказав під час виступу міністр юстиції Денис Малюська.
Передбачається, що надання послуги е-малятко здійснюється на всій території України за умови інституційної та технічної спроможності суб’єктів надання послуг. Також проект постанови усуває розбіжності у зразках бланків.
Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, послугою е-малятко можна скористатися вже у понад 140 населених пунктів. Так, до цієї послуги підключено вже 160 пологових будинків.