Правительство провалило подготовку ко второй волне COVID-19 - Верещук

"Почему мы почти за год так и не смогли наладить эффективную систему управления, координации, поставку всего, что нужно? Первая волна понятно - никто не был готов, даже в мире. Но уже та волна прошла, мы уже имеем вторую волну и мы слышим, что не имеем кислородсодержащих баллонов, мы так и не переоборудовали больницы.

Количество инфицированных растет в геометрической прогрессии, мы ищем новые койкоместа. А вы видите, в каких условиях лежат люди, насколько трудно медперсоналу, не хватает медсестер, врачей. Неужели наша государственная машина настолько неповоротливая, что даже когда ты Премьер-министр - ты не можешь ничего сделать", - заявила Верещук.

По ее словам, вина за небрежную подготовку ко второй волне COVID-19 лежит на Премьер-министре Украины Денисе ШМыгале, министре здравоохранения Максиме Стапанове и главном санитарном враче Викторе Ляшко.

В то же время она считает, что увольнять правительство и министра здравоохранения сегодня уже не уместно. Нельзя терять время и ждать, пока новые министры войдут в курс дел.