Уряд провалив підготовку до другої хвилі COVID-19 - Верещук

"Чому ми майже за рік так і не змогли налагодити ефективну систему управління, координації, постачання всього, що потрібно? Перша хвиля зрозуміло – ніхто не був готовий, навіть у світі. Але уже та хвиля пройшла, ми вже маємо другу хвилю і ми чуємо, що не маємо кисневмісних балонів, що ми так і не переобладнали лікарні.

Кількість інфікованих зростає у геометричній прогресії, ми шукаємо нові ліжкомісця. А ви бачите, в яких умовах лежать люди, на скільки важко медперсоналу, не вистачає медсестер, лікарів. Невже наша державна машина настільки неповоротка, що навіть коли ти Прем’єр-міністр - ти не можеш нічого вдіяти", - заявила Верещук.

За її словами, вина за недбалу підготовку до другої хвилі COVID-19 лежить на Прем'єр-міністрові України Денисові Шмигалі, міністрі охорони здоров'я Максимові Стапанові та головному санітарному лікарі Вікторові Ляшку.

Водночас вона вважає, що звільняти уряд і міністра охорони здоров’я сьогодні вже не доречно. Не можна втрачати час і чекати, поки нові міністри увійдуть у курс справ.