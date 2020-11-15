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Уряд провалив підготовку до другої хвилі COVID-19 - Верещук

Уряд провалив підготовку до другої хвилі COVID-19 - Верещук

Київ • УНН

 • 12205 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Уряд мав би готуватися до другої хвилі COVID-19 ще навесні. Утім, підготовка провалена – лікарні досі не забезпечені медперсоналом, медобладнанням та медзасобами. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.

"Чому ми майже за рік так і не змогли налагодити ефективну систему управління, координації, постачання всього, що потрібно? Перша хвиля зрозуміло – ніхто не був готовий, навіть у світі. Але уже та хвиля пройшла, ми вже маємо другу хвилю і ми чуємо, що не маємо кисневмісних балонів, що ми так і не переобладнали лікарні.

Кількість інфікованих зростає у геометричній прогресії, ми шукаємо нові ліжкомісця. А ви бачите, в яких умовах лежать люди, на скільки важко медперсоналу, не вистачає медсестер, лікарів. Невже наша державна машина настільки неповоротка, що навіть коли ти Прем’єр-міністр - ти не можеш нічого вдіяти", - заявила Верещук.

За її словами, вина за недбалу підготовку до другої хвилі COVID-19 лежить на Прем'єр-міністрові України Денисові Шмигалі, міністрі охорони здоров'я Максимові Стапанові та головному санітарному лікарі Вікторові Ляшку.

Водночас вона вважає, що звільняти уряд і міністра охорони здоров’я сьогодні вже не доречно. Не можна втрачати час і чекати, поки нові міністри увійдуть у курс справ. 

Українські Національні Новини

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