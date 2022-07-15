Правительство продолжит выплачивать субсидии во время отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей во время отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
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"Еще один вопрос, который напрямую касается отопительного сезона, — это тарифы и субсидии. Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений. Также Правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей" , – сообщил Шмигаль.
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Детали
Кроме того, он сообщил, что только в этом месяце мы договорились с Всемирным банком и ЕБРР о выделении Украине более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.
Дополнение
Верховная Рада увеличила расходы Государственного бюджета почти на 81 млрд грн, львиная доля из этих средств пойдет на пенсии, выплаты переселенцам и субсидии.