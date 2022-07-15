Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону

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"Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону, — це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - повідомив Шмигаль.

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Деталі

Окрім того, він повідомив, що лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Доповнення

Верховна Рада збільшила видатки Державного бюджету на майже 81 млрд грн, левова доля з цих коштів підуть на пенсії, виплати переселенцям та субсидії.