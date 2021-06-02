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Правительство согласовало законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства иностранным бойцам ООС

Киев • УНН

 • 16517 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины согласовал законопроект по упрощению получения украинского гражданства иностранцами, которые участвовали в защите Украины и гражданами Российской Федерации, подвергшимся политическим преследованиям, передает корреспондент УНН.

Правительство согласовало законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства иностранным бойцам ООС

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отметим, что законопроектом, в частности, предлагается урегулирования вопроса возможности представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины тем категориям лиц, указанным в указе Президента Украины от 13.08 2019 №594, а именно, в частности:

• Которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности

• Которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины

• Которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины и награждены государственной наградой Украины.

• Которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) и обращаются по приобретению гражданства Украины.

Дополнение

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства.

Украинские Национальные Новости

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