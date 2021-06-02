Правительство согласовало законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства иностранным бойцам ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины согласовал законопроект по упрощению получения украинского гражданства иностранцами, которые участвовали в защите Украины и гражданами Российской Федерации, подвергшимся политическим преследованиям, передает корреспондент УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Отметим, что законопроектом, в частности, предлагается урегулирования вопроса возможности представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины тем категориям лиц, указанным в указе Президента Украины от 13.08 2019 №594, а именно, в частности:
• Которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности
• Которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины
• Которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины и награждены государственной наградой Украины.
• Которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) и обращаются по приобретению гражданства Украины.
Дополнение
Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства.