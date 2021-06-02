Уряд погодив законопроект про спрощення надання українського громадянства іноземним бійцям ООС

Так, відповідне рішення було ухвалена на засіданні уряду в середу.

Зазначимо, що законопроектом, зокрема, пропонується врегулювання питання можливості подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття громадянства України тим категоріям осіб, які зазначені в указі Президента України від 13.08 2019 року №594, а саме, зокрема:

• Які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності

• Які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України

• Які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України.

• Які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес (що брали чи беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і звертаються щодо набуття громадянства України.

Доповнення

Спікер “Правого сектору” Артем Скоропадський заявив, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання йому українського громадянства.