Правительство преодолеет коррупцию в возмещении НДС - В.Гройсман

"Мы 1 апреля запустили новый электронный реестр НДС и я хочу заверить абсолютно всех, мы добьемся успеха в этом вопросе, коррупция по НДС будет разрушена. Я вам это официально заявляю и вы увидите, что так оно и произойдет", - сказал В.Гройсман.

По словам главы правительства, сегодня активно в этом направлении работают Министерство финансов с Государственной фискальной службой.

Напомним, с апреля заработал автоматический реестр возмещения НДС.