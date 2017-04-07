Правительство преодолеет коррупцию в возмещении НДС - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 13632 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92204 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114070 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172620 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123060 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115991 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106376 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107431 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство преодолеет коррупцию в возмещении НДС - В.Гройсман

Правительство преодолеет коррупцию в возмещении НДС - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11261 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство запустило новый Единый реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который преодолеет коррупцию в этом вопросе. Об этом во время заседания Форума "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы 1 апреля запустили новый электронный реестр НДС и я хочу заверить абсолютно всех, мы добьемся успеха в этом вопросе, коррупция по НДС будет разрушена. Я вам это официально заявляю и вы увидите, что так оно и произойдет", - сказал В.Гройсман.

По словам главы правительства, сегодня активно в этом направлении работают Министерство финансов с Государственной фискальной службой.

Напомним, с апреля заработал автоматический реестр возмещения НДС.

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