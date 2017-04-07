Уряд подолає корупцію у відшкодуванні ПДВ - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уряд запустив новий Єдиний реєстр відшкодування податку на додану вартість, який подолає корупцію у цьому питанні. Про це під час засідання Форуму "Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики" повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми 1 квітня запустили новий електронний реєстр ПДВ і я хочу запевнити абсолютно всіх. Ми доб’ємось успіху в цьому питанні, корупція з ПДВ буде зруйнована. Я вам це офіційно заявляю і ви побачите, що так воно і відбудеться”, — сказав В.Гройсман.
За словами очільника уряду, сьогодні активно в цьому напрямку працюють Міністерство фінансів з Державною фіскальною службою.
Нагадаємо, з квітня запрацював автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.