Правительство планирует определить количество срочников для весеннего призыва

Также чиновники планируют принять два отдельных распоряжение о некоторых вопросах акционерного общества коммерческий банк ПриватБанк и по вопросам публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украиниˮ.



Политики планируют рассмотреть проекты распоряжений: о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству юстиции на 2019, о внесении изменений в перспективный план формирования территорий общин Ровенской области, о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2019 год, об утверждении финансового плана государственного предприятия "Энергорынок" на 2019 год.

Среди вопросов повестки дня Кабмина является утверждение законопроектов "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" и "О государственном регулировании в сфере спутниковой навигации".



Как сообщал УНН, Минздрав планирует ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта.