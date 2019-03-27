Уряд планує визначити кількість строковиків для весняного призову
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кабінет міністрів планує сьогодні, 27 березня, розглянути проект розпорядження про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні – червні 2019 року, передає УНН.
Також урядовці планують ухвалити два окремі розпорядження щодо деяких питань акціонерного товариства комерційний банк приватБанк та щодо питань публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк Україниˮ.
Політики планують розглянути проекти розпоряджень: про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2019 рік, про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області, про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік, про затвердження фінансового плану державного підприємства “Енергоринок” на 2019 рік.
Серед питань порядку денного Кабміну є затвердження законопроектів "Про вихід з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики" та "Про державне регулювання у сфері супутникової навігації".
Як повідомляв УНН, МОЗ планує запровадити кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепту.