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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10267 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23667 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100733 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110343 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130899 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106612 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 108211 просмотра

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Правительство планирует к 2020 году ликвидировать очереди в детские сады

Правительство планирует к 2020 году ликвидировать очереди в детские сады

Киев  •  УНН

 • 13604 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цель правительства - ликвидировать к 2020 году очереди в детские сады. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Я ставлю задачу к 2020 году ликвидировать очереди в детсады. Это вопрос номер один - и я буду требовать от глав городских и областных государственных администраций поддержать это решение. Украинские дети не должны стоять в очередях", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, согласно плану Министерства образования и науки Украины количество мест в садах и дошкольных учреждениях к 2020 году достичь 96 тыс. грн, что должно полностью удовлетворить существующую потребность общества. В связи с этим, глава правительства подчеркивал, что строительство дошкольных учреждений и детских садов должно стать приоритетом проектов, финансируемых за счет Государственного фонда регионального развития.

Добавим, в бюджете на следующий год на финансирование ДФРР предусмотрено 6 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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