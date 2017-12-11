Правительство планирует к 2020 году ликвидировать очереди в детские сады
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цель правительства - ликвидировать к 2020 году очереди в детские сады. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Я ставлю задачу к 2020 году ликвидировать очереди в детсады. Это вопрос номер один - и я буду требовать от глав городских и областных государственных администраций поддержать это решение. Украинские дети не должны стоять в очередях", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, согласно плану Министерства образования и науки Украины количество мест в садах и дошкольных учреждениях к 2020 году достичь 96 тыс. грн, что должно полностью удовлетворить существующую потребность общества. В связи с этим, глава правительства подчеркивал, что строительство дошкольных учреждений и детских садов должно стать приоритетом проектов, финансируемых за счет Государственного фонда регионального развития.
Добавим, в бюджете на следующий год на финансирование ДФРР предусмотрено 6 млрд грн.