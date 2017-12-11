Уряд планує до 2020 року ліквідувати черги в дитячі садки

“Я ставлю завдання до 2020 року ліквідувати черги до садочків. Це питання номер один — і я буду вимагати від голів міських та обласних державних адміністрацій підтримати це рішення. Українські діти не мають стояти у чергах”, — наголосив Гройсман.

Нагадаємо, згідно з планом Міністерства освіти та науки України кількість місць в садках та дошкільних закладах до 2020 року має сягнути 96 тис. грн, що має цілком задовольнити існуючу потребу суспільства. У зв’язку з цим, глава Уряду наголошував, що будівництво дошкільних закладів і дитячих садків має стати пріоритетом проектів, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Додамо, у Бюджеті на наступний рік на фінансування ДФРР передбачено 6 млрд грн.