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Уряд планує до 2020 року ліквідувати черги в дитячі садки

Уряд планує до 2020 року ліквідувати черги в дитячі садки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Мета Уряду – ліквідувати до 2020 року черги в дитячі садки. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Я ставлю завдання до 2020 року ліквідувати черги до садочків. Це питання номер один — і я буду вимагати від голів міських та обласних державних адміністрацій підтримати це рішення. Українські діти не мають стояти у чергах”, — наголосив Гройсман.

Нагадаємо, згідно з планом Міністерства освіти та науки України кількість місць в садках та дошкільних закладах до 2020 року має сягнути 96 тис. грн, що має цілком задовольнити існуючу потребу суспільства. У зв’язку з цим, глава Уряду наголошував, що будівництво дошкільних закладів і дитячих садків має стати пріоритетом проектів, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Додамо, у Бюджеті на наступний рік на фінансування ДФРР передбачено 6 млрд грн.

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