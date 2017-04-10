Правительство ожидает, что к середине лета ВР проголосует пенсионную реформу - В.Гройсман

"Мы готовим изменения в пенсионное законодательство, которые должны привести к тому, чтобы повысить достаточно существенно пенсии. Мы считаем, что мы 1 октября должны выйти на то, чтобы начислять людям пенсии по-новому. Единственное - нам нужно, чтобы нас поддержал парламент, мы сейчас над этим работаем. Думаем, что к середине лета они нас должны поддержать", - сказал В.Гройсман.

По его словам, пенсионная реформа будет системной и выплаты будут начисляться, исходя из стажа и отчислений, которые граждане сделали.

При этом, по словам Премьера такой подход позволит "существенно увеличить" пенсии украинцам.

В.Гройсман напомнил, что правительство планирует проведение пенсионной реформы этого года, что позволит повысить пенсии в Украине уже с 1 октября.

Напомним, по словам В.Гройсмана, правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы.