Уряд очікує, що до середини літа ВР проголосує пенсійну реформу – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд очікує, що Верховна Рада України підтримає пенсійну реформу до середини літа цього року. Про це в ході телефонного спілкування з громадянами заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
"Ми готуємо зміни до пенсійного законодавства, які мають привести до того, щоб підвищити достатньо суттєво пенсії. Ми вважаємо, що ми 1 жовтня маємо вийти на те, щоб нарахувати людям пенсій по-новому. Єдине - нам треба, щоб нас підтримав парламент, ми зараз над цим працюємо. Думаємо, що до середини літа вони нас мають підтримати",- сказав В.Гройсман.
За його словами, пенсійна реформа буде системною і виплати нараховуватимуться, виходячи зі стажу та відрахувань, які громадяни зробили.
При цьому за словами Прем’єра такий підхід дозволить "суттєво збільшити" пенсії українцям.
В.Гройсман нагадав, що уряд планує проведення пенсійної реформи цього року, що дозволить підвищити пенсії в Україні вже з 1 жовтня.
Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи для вибудовування справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.