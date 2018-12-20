Правительство не будет выплачивать пенсии за январь в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Министерстве социальной политики опровергли информация о том, что в декабре текущего года будут выплачены пенсии за январь 2019, сообщает УНН.
В Минсоц объяснили, что проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете Министров Украины "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год" для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года.
"Таким образом, в декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в января 2019 года", - сообщили в министерстве.
Напомним, некоторые СМИ повидомиы об авансовой выплате пенсий за январь.
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