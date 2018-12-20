Уряд не виплачуватиме пенсії за січень у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики спростували інформацию про те, що у грудні поточного року буде виплачено пенсіїза січень 2019 року, повідомляє УНН.
У Мінсоці пояснили, що проект постанови, що перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України “Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду України на 2018 рік” для забезпечення фінансування виплат у грудні поточного року не передбачено авансування виплат за січень 2019 року.
“Таким чином, у грудні буде здійснено виплату пенсій за грудень, а за січень — у січні 2019 року”, — повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомии про авансову виплату пенсій за січень.
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