Правительство не может отменить повышение заработной платы народным депутатам - А.Опанасенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство не может отменить повышение заработной платы народным депутатам. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Самопомочи" Александр Опанасенко, передает УНН.
"Мы должны повышать заработную плату. И зарплата народного избранника должна быть достаточной, достаточные условия, чтобы в Верховную Раду шли не только коррупционеры. Если мы хотим там увидеть профессиональных людей, мы должны платить больше ", - отметил А.Опанасенко.
"Что касается комментария премьер-министра, странно, когда Кабинет министров, который нанят на работу Верховной Радой, а Верховная Рада делегирована народом Украины - когда структура, которая должна выполнять постановления ВР, говорит, что она их выполнять не будет", - сообщил нардеп.
"Постановление, которое было принято, за него проголосовало 230 народных депутатов ... Постановление проголосовано, отменить повышение заработной платы может только Верховная Рада - другое постановление, которое отменит это постановление и для этого нужно 226 голосов", - заявил он.
Как информировал УНН, по словам премьера правительство не поддерживает инициативу депутатов о повышении народным депутатам зарплаты вдвое.
Напомним, что ВРУ приняла проект постановления о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год , где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента привязав их к минимальным социальным стандартам. Так зарплата председателя Верховной Рады может вырасти до почти 40 000 гривен, а обычный депутат-член комитета около 30 000 гривен.