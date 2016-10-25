Уряд не може скасувати підняття заробітної плати народним депутатам - О.Опанасенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уряд не може скасувати підняття заробітної плати народним депутатам. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Самопомочі” Олександр Опанасенко, передає УНН.
“Ми маємо підвищувати заробітну платню. І зарплата народного обранця має бути достатньою, достатні умови, щоб у Верховну Раду йшли не лише корупціонери. Якщо ми хочемо там побачити професійних людей, ми маємо платити більше,” — зазначив О.Опанасенко.
“Стосовно коментаря прем’єр-міністра, дивно, коли Кабінет міністрів, який найнятий на роботу Верховною Радою, а Верховна Рада делегована народом України — коли структура, яка має виконувати постанови ВР, говорить, що вона їх виконувати не буде,” — повідомив нардеп.
“Постанова, яка була прийнята, за неї проголосувало 230 народних депутатів... Постанова проголосована, відмінити підняття заробітної плати може лише Верховна Рада — інша постанова, яка скасує цю постанову і для цього потрібно 226 голосів,” — заявив він.
Як інформував УНН, за словами прем’єра уряд не підтримує ініціативу депутатів про підвищення народним депутатам зарплатні вдвічі.
Нагадаємо, що ВРУ ухвалила проект постанови про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту прив’язавши їх до мінімальних соціальних стандартів. Так зарплата голови Верховної Ради може зрости до майже 40 тисяч гривень, а звичайний депутат-член комітету близько 30 тисяч гривень.