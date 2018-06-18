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Правительство Македонии утвердило закон о переименовании страны

Правительство Македонии утвердило закон о переименовании страны

Киев  •  УНН

 • 8724 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Правительство Республики Македония приняло проект закона о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Македонии, передает УНН.

"На сегодняшний 74-й сессии правительство Республики Македония рассмотрело и приняло законопроект о ратификации окончательного соглашения, решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что теперь законопроект должен быть представлен на рассмотрение парламента Македонии.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило официальный комментарий по поводу подписания Договора между Македонией и Грецией.

Как сообщал УНН, 17 июня министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас и его македонский коллега Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. В свою очередь в украинском дипломатическом ведомстве отметили положительном значении соглашения в вопросе региональной и континентальной безопасности.

"Подписание этого документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - подчеркнули в комментарии.

Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поприветствовали.

"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств - европейскую и евроатлантическую интеграцию", - подытожили в комментарии МИД.

Переговоры о переименовании Македонии активизировались в декабре 2015 года. 12 июня 2018 премьер-министр Македонии Петр Заев сообщил, что новой конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". По его словам, имя согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего названия республики.

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