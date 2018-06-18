Правительство Македонии утвердило закон о переименовании страны

"На сегодняшний 74-й сессии правительство Республики Македония рассмотрело и приняло законопроект о ратификации окончательного соглашения, решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.



Отмечается также, что теперь законопроект должен быть представлен на рассмотрение парламента Македонии.



Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило официальный комментарий по поводу подписания Договора между Македонией и Грецией.



Как сообщал УНН, 17 июня министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас и его македонский коллега Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. В свою очередь в украинском дипломатическом ведомстве отметили положительном значении соглашения в вопросе региональной и континентальной безопасности.



"Подписание этого документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - подчеркнули в комментарии.



Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поприветствовали.



"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств - европейскую и евроатлантическую интеграцию", - подытожили в комментарии МИД.



Переговоры о переименовании Македонии активизировались в декабре 2015 года. 12 июня 2018 премьер-министр Македонии Петр Заев сообщил, что новой конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". По его словам, имя согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего названия республики.