Уряд Македонії затвердив закон про перейменування країни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уряд Республіки Македонія прийняв проект закону про ратифікацію угоди з Грецією про перейменування країни. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Македонії, передає УНН.
"На сьогоднішній 74-й сесії уряд Республіки Македонія розглянув і прийняв законопроект про ратифікацію остаточної угоди, що вирішує розбіжності, описані в резолюціях Ради безпеки ООН №817 і 845" - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що тепер законопроект має бути представлений на розгляд парламенту Македонії.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України випустило офіційний коментар з приводу підписання Договору між Македонією та Грецією.
Як повідомляв УНН, 17 червня міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас і його македонський колега Нікола Дімітров підписали угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. У свою чергу в українському дипломатичному відомстві наголосили на позитивному значенні угоди у питанні регіональної і континентальної безпеки.
“Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті”, — підкреслили у коментарі.
Примітно, що у Європейському союзі угоду про перейменування Македонії вже привітали.
“Зміцнення грецько-македонських відносин є важливим для України, враховуючи традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав — європейську та євроатлантичну інтеграцію”, — підсумували у коментарі МЗС.
Перемовини щодо перейменування Македонії активізувалися у грудні 2015 року. 12 червня 2018 року прем'єр-міністр Македонії Пєтр Заєв повідомив, що новою конституційною назвою Республіки Македонія стане “Північна Македонія”. За його словами, ім'я погоджено з Грецією, яка заперечувала проти нинішнього найменування республіки.