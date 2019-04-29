Правительство Ливии распорядилось арестовать более 60 полевых командиров Хафтара

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, разыскиваемых - два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛНА. Ранее правительство Ливии распорядился арестовать самого Хафтара.

Напомним, в пригородах Триполи идут бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армии фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города.