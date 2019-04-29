Уряд Лівії розпорядився арештувати понад 60 польових командирів Хафтара
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова лівійського уряду національної єдності Фаїз Сарадж дав розпорядження військовій прокуратурі країни арештувати 64 польових командирів "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Польових командирів ЛНА керівник лівійського уряду звинуватив у "агресії" проти столиці Триполі. У списку осіб, котрі розшукуються, - два сини генерала Хафтара та вище командування ЛНА. Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.
Нагадаємо, у передмістях Тріполі тривають бої між силами, підконтрольними національному уряду Лівії і армії фельдмаршала Халіфа Хафтара. Сили уряду змогли відтіснити противника в південних районах міста.