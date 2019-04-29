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Уряд Лівії розпорядився арештувати понад 60 польових командирів Хафтара

Уряд Лівії розпорядився арештувати понад 60 польових командирів Хафтара

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова лівійського уряду національної єдності Фаїз Сарадж дав розпорядження військовій прокуратурі країни арештувати 64 польових командирів "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Польових командирів ЛНА керівник лівійського уряду звинуватив у "агресії" проти столиці Триполі. У списку осіб, котрі розшукуються, - два сини генерала Хафтара та вище командування ЛНА. Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.

Нагадаємо, у передмістях Тріполі тривають бої між силами, підконтрольними національному уряду Лівії і армії фельдмаршала Халіфа Хафтара. Сили уряду змогли відтіснити противника в південних районах міста.

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