Правительство компенсирует октябрьские коммунальные расходы семьям, которые вовремя не успели оформить субсидию

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, Кабинет Министров Украины компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также будут компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.

Так, независимо от вида отопления, централизованное отопление или индивидуальное газовое или электрическое отопление, в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозмездная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть, государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца.

Одновременно, в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение трех месяцев с момента повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, субсидия назначается с даты повышения тарифов. То есть, если в октябре изменяется тариф на один из видов услуг, например холодное водоснабжение и водоотведение, субсидия будет назначена с 1 октября, даже если обращение поступит значительно позже, скажем в декабре.

Соответствующее решение зафиксировано в постановлении Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива". Решение о дате начала (окончания) отопительного периода принимают исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета или местные госадминистрации.