Правительство компенсирует октябрьские коммунальные расходы семьям, которые вовремя не успели оформить субсидию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, Кабинет Министров Украины компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, Кабинет Министров Украины компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также будут компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.
Так, независимо от вида отопления, централизованное отопление или индивидуальное газовое или электрическое отопление, в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозмездная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть, государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца.
Одновременно, в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение трех месяцев с момента повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, субсидия назначается с даты повышения тарифов. То есть, если в октябре изменяется тариф на один из видов услуг, например холодное водоснабжение и водоотведение, субсидия будет назначена с 1 октября, даже если обращение поступит значительно позже, скажем в декабре.
Соответствующее решение зафиксировано в постановлении Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива". Решение о дате начала (окончания) отопительного периода принимают исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета или местные госадминистрации.