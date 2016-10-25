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Уряд компенсує жовтневі комунальні витрати сім’ям, які вчасно не встигли оформити субсидію

Уряд компенсує жовтневі комунальні витрати сім’ям, які вчасно не встигли оформити субсидію

Київ • УНН

 • 7293 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Кабінет Міністрів України компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

"Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Кабінет Міністрів України компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що також буде компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду.

Так, незалежно від виду опалення, централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення, у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто, держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці.

Водночас, у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на один з видів послуг, наприклад холодне водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть якщо звернення надійде значно пізніше, скажімо у грудні.

Довідково: відповідне рішення зафіксовано у постанові Кабінету Міністрів України № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”. Рішення про дату початку (закінчення) опалювального періоду приймають виконавчі органи сільської селищної, міської ради або місцеві держадміністрації.

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