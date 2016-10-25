Уряд компенсує жовтневі комунальні витрати сім’ям, які вчасно не встигли оформити субсидію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Кабінет Міністрів України компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
"Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Кабінет Міністрів України компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що також буде компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду.
Так, незалежно від виду опалення, централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення, у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто, держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці.
Водночас, у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на один з видів послуг, наприклад холодне водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть якщо звернення надійде значно пізніше, скажімо у грудні.
Довідково: відповідне рішення зафіксовано у постанові Кабінету Міністрів України № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”. Рішення про дату початку (закінчення) опалювального періоду приймають виконавчі органи сільської селищної, міської ради або місцеві держадміністрації.