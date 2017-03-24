Правительство ФРГ воздержалось от публичных выводов об убийстве Д.Вороненкова

"Мы, разумеется, осуждаем, что на улице среди бела дня был застрелен бывший парламентарий, и считаем, что должно быть сделано все возможное для раскрытия этого убийства. Но своих собственных сведений о мотивах или возможных заказчиков у нас нет ", - заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, отвечая на вопрос, согласно ли правительство ФРГ с оценкой украинского президента Петра Порошенко, который назвал это убийство " актом государственного терроризма со стороны России " .

Одновременно представитель немецкого внешнеполитического ведомства выразил тревогу в связи с ростом напряжения в отношениях между Киевом и Москвой, что в Берлине считают следствием эскалации конфликта на востоке Украины.

С.Фишер также обратил внимание на участившиеся нарушения режима прекращения огня и призвал обе стороны "наконец начать выполнять давно достигнутые договоренности". Он уточнил, что имеет в виду не только прекращение огня, но и отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.



"Все, что может способствовать улучшению ситуации на востоке Украины, что может помочь реализации минских договоренностей, пойдет на пользу и двусторонним отношениям между Россией и Украиной", - заявил С.Фишер.

Напомним, ранее спикер президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что Петр Порошенко назвал убийство Д.Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России , которую он был вынужден покинуть по политическим соображениям".

Так же высказался и американский сенатор Джон Маккейн .



"Сегодня, во время еще одного бесстыдного акта государственного терроризма в России среди белого дня в Киеве был убит депутат Денис Вороненков. Ужасное преступление является продолжением кампании в стиле КГБ по запугиванию всех, кто находится в оппозиции к тирану Владимиру Путину ", - заявил Д.Маккейн.