Уряд ФРН утримався від публічних висновків щодо вбивства Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У німецькому уряді заявили про відсутність відомостей про мотиви чи організаторів убивства в Києві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та закликали Україну зробити все можливе для розкриття злочину, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Ми, зрозуміло, засуджуємо, що на вулиці серед білого дня був застрелений колишній парламентар, і вважаємо, що має бути зроблено все можливе для розкриття цього вбивства. Але своїх власних відомостей про мотиви або можливих замовників у нас немає”, — заявив офіційний представник МЗС ФРН Себастьян Фішер, відповідаючи на запитання, чи згідний уряд ФРН із оцінкою українського президента Петра Порошенка, який назвав це вбивство “актом державного тероризму з боку Росії”.
Одночасно представник німецького зовнішньополітичного відомства висловив тривогу у зв’язку зі зростаням напруження у відносинах між Києвом і Москвою, що в Берліні вважають наслідком ескалації конфлікту на сході України.
С.Фішер, зокрема, звернув увагу на дедалі частіші порушення режиму припинення вогню і закликав обидві сторони “нарешті почати виконувати давно досягнуті домовленості”. Він уточнив, що має на увазі не тільки припинення вогню, але й відведення важких озброєнь від лінії розмежування.
“Все, що може сприяти поліпшенню ситуації на сході України, що може допомогти реалізації мінських домовленостей, піде на користь і двостороннім відносинам між Росією та Україною”, — заявив С.Фішер.
Нагадаємо, раніше речник президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Петро Порошенко назвав убивство Д.Вороненкова “актом державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань”.
Так само висловився і американський сенатор Джон Маккейн.
“Сьогодні, під час ще одного безсоромного акту державного тероризму Росії серед білого дня в Києві був убитий депутат Денис Вороненков. Жахливий злочин є продовженням кампанії в стилі КДБ із залякування всіх, хто знаходиться в опозиції до тирана Володимира Путіна”, — заявив Д.Маккейн.