Уряд ФРН утримався від публічних висновків щодо вбивства Д.Вороненкова

“Ми, зрозуміло, засуджуємо, що на вулиці серед білого дня був застрелений колишній парламентар, і вважаємо, що має бути зроблено все можливе для розкриття цього вбивства. Але своїх власних відомостей про мотиви або можливих замовників у нас немає”, — заявив офіційний представник МЗС ФРН Себастьян Фішер, відповідаючи на запитання, чи згідний уряд ФРН із оцінкою українського президента Петра Порошенка, який назвав це вбивство “актом державного тероризму з боку Росії”.

Одночасно представник німецького зовнішньополітичного відомства висловив тривогу у зв’язку зі зростаням напруження у відносинах між Києвом і Москвою, що в Берліні вважають наслідком ескалації конфлікту на сході України.

С.Фішер, зокрема, звернув увагу на дедалі частіші порушення режиму припинення вогню і закликав обидві сторони “нарешті почати виконувати давно досягнуті домовленості”. Він уточнив, що має на увазі не тільки припинення вогню, але й відведення важких озброєнь від лінії розмежування.



“Все, що може сприяти поліпшенню ситуації на сході України, що може допомогти реалізації мінських домовленостей, піде на користь і двостороннім відносинам між Росією та Україною”, — заявив С.Фішер.

Нагадаємо, раніше речник президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Петро Порошенко назвав убивство Д.Вороненкова “актом державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань”.

Так само висловився і американський сенатор Джон Маккейн.



“Сьогодні, під час ще одного безсоромного акту державного тероризму Росії серед білого дня в Києві був убитий депутат Денис Вороненков. Жахливий злочин є продовженням кампанії в стилі КДБ із залякування всіх, хто знаходиться в опозиції до тирана Володимира Путіна”, — заявив Д.Маккейн.