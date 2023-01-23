Правительство Франции отказалось отступать от внедрения пенсионной реформы

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"Отступить от этого пункта (повышение возраста) означало бы отказаться от восстановления баланса системы", - заявил министр труда Оливье Дюссопт после того, как закон был представлен на заседании кабинета министров.

Детали

Помимо постепенного увеличения пенсионного возраста с 62 лет до 64 к 2030 году, законопроект увеличит минимальное количество лет, которые люди должны платить в систему, чтобы получить полную пенсию, до 43 лет с 42 в настоящее время.

Дюссопт сказал, что правительство "не соглашается с профсоюзами", которые были в авангарде массовых забастовок и протестов в четверг, когда более 1,1 миллиона человек вышли на улицы против пенсионной реформы.

Профсоюзы теперь готовятся к еще одной забастовке 31 января, предупреждая, что они готовы активизировать свои действия, если правительство не уступит.

Министры утверждают, что в ближайшие годы пенсионная система столкнется с дефицитом в миллиарды долларов и что необходимо найти средства для экономии, чтобы избежать дорогостоящих дополнительных налоговых расходов.

Теперь министры должны провести реформу через парламент, где они сталкиваются с решительной оппозицией, особенно со стороны левых.

Дополнение

Президент Макрон вновь заявил в воскресенье, что пенсионная реформа была частью его программы на прошлогодних выборах, на которых он выиграл второй президентский срок, но через несколько недель потерял свое парламентское большинство в результате голосования в законодательных органах.

Поддержка пенсионных изменений представляется не определенной со стороны левого крыла парламентской группы Макрона и более мелких союзных партий, а бывший министр Барбара Помпили заявила на прошлой неделе, что "не может проголосовать за реформу на данном этапе".