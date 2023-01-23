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Правительство Франции отказалось отступать от внедрения пенсионной реформы

Киев • УНН

 • 876092 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Правительство Франции в понедельник отказалось отступать от внедрения плана пенсионной реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию будет повышен до 64 лет. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Правительство Франции отказалось отступать от внедрения пенсионной реформы

Цитата

"Отступить от этого пункта (повышение возраста) означало бы отказаться от восстановления баланса системы", - заявил министр труда Оливье Дюссопт после того, как закон был представлен на заседании кабинета министров.

Детали

Помимо постепенного увеличения пенсионного возраста с 62 лет до 64 к 2030 году, законопроект увеличит минимальное количество лет, которые люди должны платить в систему, чтобы получить полную пенсию, до 43 лет с 42 в настоящее время.

Дюссопт сказал, что правительство "не соглашается с профсоюзами", которые были в авангарде массовых забастовок и протестов в четверг, когда более 1,1 миллиона человек вышли на улицы против пенсионной реформы.

Профсоюзы теперь готовятся к еще одной забастовке 31 января, предупреждая, что они готовы активизировать свои действия, если правительство не уступит.

Министры утверждают, что в ближайшие годы пенсионная система столкнется с дефицитом в миллиарды долларов и что необходимо найти средства для экономии, чтобы избежать дорогостоящих дополнительных налоговых расходов.

Теперь министры должны провести реформу через парламент, где они сталкиваются с решительной оппозицией, особенно со стороны левых.

Дополнение

Президент Макрон вновь заявил в воскресенье, что пенсионная реформа была частью его программы на прошлогодних выборах, на которых он выиграл второй президентский срок, но через несколько недель потерял свое парламентское большинство в результате голосования в законодательных органах.

Поддержка пенсионных изменений представляется не определенной со стороны левого крыла парламентской группы Макрона и более мелких союзных партий, а бывший министр Барбара Помпили заявила на прошлой неделе, что "не может проголосовать за реформу на данном этапе".

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