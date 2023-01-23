Уряд Франції відмовився відступати від впровадження пенсійної реформи

Цитата

"Відступитися від цього пункту (підвищення віку) означало б відмовитися від відновлення балансу системи", - заявив міністр праці Олів'є Дюссопт після того, як закон був представлений на засіданні кабінету міністрів.

Деталі

Крім поступового збільшення пенсійного віку з 62 років до 64 до 2030 року, законопроект збільшить мінімальну кількість років, які люди повинні платити в систему, щоб отримати повну пенсію, до 43 років із 42 наразі.

Дюссопт сказав, що уряд "не погоджується з профспілками", які були в авангарді масових страйків і протестів у четвер, коли понад 1,1 мільйона людей вийшли на вулиці проти пенсійної реформи.

Профспілки тепер готуються до ще одного страйку 31 січня, попереджаючи, що вони готові активізувати свої дії, якщо уряд не поступиться.

Міністри стверджують, що найближчими роками пенсійна система зіткнеться з дефіцитом у мільярди доларів і що необхідно знайти кошти для економії, щоб уникнути дорогих додаткових податкових витрат.

Тепер міністри мають провести реформу через парламент, де вони стикаються із рішучою опозицією, особливо з боку лівих.

Доповнення

Президент Макрон знову заявив у неділю, що пенсійна реформа була частиною його програми на торішніх виборах, на яких він виграв другий президентський термін, але через кілька тижнів втратив свою парламентську більшість в результаті голосування в законодавчих органах.

Підтримка пенсійних змін видається не певною з боку лівого крила парламентської групи Макрона та дрібніших союзних партій, а колишній міністр Барбара Помпілі заявила минулого тижня, що "не може проголосувати за реформу на даному етапі".