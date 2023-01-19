Понад 1 мільйон французьких протестувальників вийшли на вулиці по всій країні проти пенсійної реформи Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Понад мільйон людей вийшли на вулиці по всій Франції у спробі зірвати непопулярну реформу пенсійного забезпечення президента Еммануеля Макрона. Про це УНН інформує посилаючись на AFP, Reuters і AP.
Деталі
За оцінками міністерства внутрішніх справ, близько 1,12 мільйона людей взяли участь у загальнонаціональних протестах у Франції проти пенсійної реформи, яка підвищить пенсійний вік з 62 до 64 років.
У Парижі, за оцінками міністерства, протестували близько 80 тисяч осіб.
Профспілка CGT оцінила загальнонаціональну кількість протестів у 2 мільйони, а паризька участь – у 400 000 осіб.
Переважна більшість із майже 200 акцій протесту, які пройшли по всій Франції протягом дня, були охарактеризовані як мирні, за винятком кількох випадків у Парижі, Ліоні та Ренні.
У Парижі було заарештовано близько 30 осіб, переважно члени анархістської групи «Чорні блоки» чисельністю 1000 осіб, які носили маски, шоломи та чорний одяг, повідомила поліція, додавши, що їм вдалося відокремити групу від основної демонстрації.
Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває в Іспанії, не підтримав масових протестів удома, заявивши на пресконференції, що реформа «справедлива і відповідальна» і що Франція «має її провести». Макрон закликав французів провести мирну демонстрацію та уникати будь-якого насильства чи вандалізму.
Sur le Bd Beaumarchais, les premiers incidents, premières lacrymos #Manif19Janvier pic.twitter.com/3aTqK5pI8q— Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023
Доповнення
Опитування показують, що переважна більшість французів виступають проти запланованої Макроном пенсійної реформи.
Зміни, представлені урядом президента, підвищать пенсійний вік для більшості людей з 62 до 64 років і збільшать кількість внесків, необхідних для отримання повної пенсії.
Профспілки Франції негайно закликали до масової мобілізації, яка вперше об'єдналася з того часу, як 12 років тому пенсійний вік був підвищений з 60 до 62 років.
Поточний пенсійний вік у Франції є одним із найнижчих у Європейському Союзі.
Але профспілки з підозрою ставляться до нововведення, прагнучи захистити тих, хто почав працювати у молодому віці чи працював на важких роботах.
Sur le boulevard de la Liberté à #Rennes, un petit groupe de manifestants met le feu à une Tesla #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/XxLpH4u8Qc— Ouest-France 35 (@ouestfrance35) January 19, 2023