Более 1 миллиона французских протестующих вышли на улицы по всей стране против пенсионной реформы Макрона

Детали

По оценкам министерства внутренних дел, около 1,12 миллиона человек приняли участие в общенациональных протестах во Франции против пенсионной реформы, которая повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

В Париже, по оценкам министерства, протестовали около 80 тысяч человек.

Профсоюз CGT оценил общенациональное количество протестов в 2 миллиона, а парижское участие – в 400 000 человек.

Подавляющее большинство из почти 200 акций протеста, которые прошли по всей Франции в течение дня, были охарактеризованы как мирные, за исключением нескольких случаев в Париже, Лионе и Ренне.

В Париже было арестовано около 30 человек, в основном члены анархистской группы «Черные блоки» численностью 1000 человек, которые носили маски, шлемы и черную одежду, сообщила полиция, добавив, что им удалось отделить группу от основной демонстрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Испании, не поддержал массовые протесты дома, заявив на пресс-конференции, что реформа «справедливая и ответственная» и что Франция «должна ее провести». Макрон призвал французов провести мирную демонстрацию и избегать любого насилия или вандализма.

Sur le Bd Beaumarchais, les premiers incidents, premières lacrymos #Manif19Janvier pic.twitter.com/3aTqK5pI8q

Дополнение

Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступают против запланированной Макроном пенсионной реформы.

Изменения, представленные правительством президента, повысят пенсионный возраст для большинства людей с 62 до 64 лет и увеличат количество взносов, необходимых для получения полной пенсии.

Профсоюзы Франции немедленно призвали к массовой мобилизации, которая впервые объединилась с тех пор, как 12 лет назад пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет.

Текущий пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Европейском Союзе.

Но профсоюзы с подозрением относятся к нововведению, стремясь защитить тех, кто начал работать в молодом возрасте или работал на тяжелых работах.

Sur le boulevard de la Liberté à #Rennes, un petit groupe de manifestants met le feu à une Tesla #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/XxLpH4u8Qc