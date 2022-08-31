Правительство Финляндии рассматривает возможность введения виз для российских диссидентов

Детали

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто сообщил, что такая виза позволит ее владельцу въехать на территорию страны в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство. Он также уточнил, что виза не откроет двери Финляндии для каждого диссидента или активиста во всем мире, а будет введена с учетом определенных ситуаций, как, например, война в Украине.

"Они (ситуации, – ред.) будут оцениваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в определенных конкретных случаях", отметил он.

Напомним

Министры иностранных дел стран ЕС согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны России против Украины.