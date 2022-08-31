Правительство Финляндии рассматривает возможность введения виз для российских диссидентов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правительство Финляндии рассматривает возможность ввести новый тип виз для российских правозащитников, диссидентов или журналистов, критикующих режим российского диктатора владимира путина и осуждающих полномасштабное вторжение россии в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на YLE.
Детали
Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто сообщил, что такая виза позволит ее владельцу въехать на территорию страны в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство. Он также уточнил, что виза не откроет двери Финляндии для каждого диссидента или активиста во всем мире, а будет введена с учетом определенных ситуаций, как, например, война в Украине.
"Они (ситуации, – ред.) будут оцениваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в определенных конкретных случаях", отметил он.
Напомним
Министры иностранных дел стран ЕС согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны России против Украины.