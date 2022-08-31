Уряд Фінляндії розглядає можливість введення віз для російських дисидентів

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто повідомив, що така віза дозволить її власнику в’їхати на територію країни в пошуках притулку і надалі отримати посвідку на проживання. Він також уточнив, що віза не відкриє двері Фінляндії для кожного дисидента чи активіста в усьому світі, а буде введена з огляду на певні ситуації, як, наприклад, війна в Україні.

"Вони (ситуації, - ред.) будуть оцінюватися в кожному конкретному випадку. Гуманітарна віза буде використовуватися лише в певних конкретних випадках", зазначив він.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн ЄС погодилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з росією від 2007 року на тлі війни рф проти Україні.