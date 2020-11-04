Правительство разрешило использовать остатки образовательной субвенции на закупку средств защиты для школ

"Соответствующие изменения были внесены в постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2015 года № 6", - сообщили в правительстве.

По данным пресс-службы, предусмотрено, что в 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались по состоянию на начало года, могут направляться, помимо прочего, на следующие расходы: закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений.

Напомним, сегодня Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры.