Правительство разрешило использовать остатки образовательной субвенции на закупку средств защиты для школ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду предоставил возможность местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств защиты для участников образовательного процесса с целью противодействия пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Соответствующие изменения были внесены в постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2015 года № 6", - сообщили в правительстве.
По данным пресс-службы, предусмотрено, что в 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались по состоянию на начало года, могут направляться, помимо прочего, на следующие расходы: закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений.
Напомним, сегодня Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры.