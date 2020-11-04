Уряд дозволив використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів на засіданні в середу надав можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу з метою протидії пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
"Відповідні зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6", - повідомили в уряді.
За даними пресслужби, передбачено, що у 2020 році кошти освітньої субвенції, що залишилися станом на початок року, можуть спрямовуватися, окрім іншого, на наступні видатки: закупівлю засобів індивідуального захисту (захисні маски, одноразові рукавички, захисні щитки), дезінфекційних засобів, пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг із дезінфекції приміщень.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури.