Уряд дозволив використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для шкіл

"Відповідні зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6", - повідомили в уряді.

За даними пресслужби, передбачено, що у 2020 році кошти освітньої субвенції, що залишилися станом на початок року, можуть спрямовуватися, окрім іншого, на наступні видатки: закупівлю засобів індивідуального захисту (захисні маски, одноразові рукавички, захисні щитки), дезінфекційних засобів, пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг із дезінфекції приміщень.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури.