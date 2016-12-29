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Уроженцев Азербайджана задержали за наркоторговлю в Киеве

Уроженцев Азербайджана задержали за наркоторговлю в Киеве

Киев • УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве правоохранителями разоблачены на сбыте особо опасных наркотиков двух уроженцев Азербайджана. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования, начатого ч.3 ст.307 УК Украины, правоохранителями были совершены три контрольные закупки наркотических средств.

Злоумышленники задержаны с поличным при попытке сбыта 120 гр. героина и 20 гр. кокаина на сумму свыше 180 тыс. гривен.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обращении препараты, в том числе метадон и предметы похожие на пистолет с патронами.

Следствие продолжается.

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