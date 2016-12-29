Уродженців Азербайджану затримали за наркоторгівлю в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві правоохоронцями викрито на збуті особливо небезпечних наркотиків двох уродженців Азербайджану. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
В ході досудового розслідування, розпочатого ч.3 ст.307 КК України, правоохоронцями було здійснено три контрольні закупки наркотичних засобів.
Зловмисників затримано на гарячому під час спроби збуту 120 гр. героїну та 20 гр. кокаїну на суму понад 180 тис. гривень.
Під час обшуку у наркоторговців вилучили грошові кошти, заборонені в обігу препарати, у тому числі метадон та предмети схожі на пістолет з набоями.
Слідство триває.