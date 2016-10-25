Торжества по случаю 72-й годовщины освобождения Украины состоятся в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 октября. УНН. По случаю 72-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков 28 октября в Кропивницком состоятся торжества. Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
В частности, на военно-мемориальном комплексе "Крепостные валы" состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню. Начало торжеств - в 10.00.
Напомним, как сообщал УНН, "Казацкие забавы" в Хмельницкой области объединили молодежь с востока и запада Украины.