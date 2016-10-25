Урочистості з нагоди 72-ї річниці визволення України відбудуться у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З нагоди 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 28 жовтня у Кропивницькому відбудуться урочистості. Про це проінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Зокрема, на військово-меморіальному комплексі “Фортечні вали” відбудеться урочисте покладання квітів до Вічного вогню. Початок урочистостей – о 10.00.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, "Козацькі забави" на Хмельниччині об'єднали молодь зі сходу та заходу України.