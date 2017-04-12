Торжества ко дню космонавта прошли в Житомире

Уже традиционно общественность и власти возложили цветы к памятнику "отца" украинской космонавтики Сергея Королева на центральной площади города и к бюсту конструктора возле музея космонавтики.

Также состоится еще ряд мероприятий, в частности, выступление военного оркестра.

Справка УНН: 12 апреля 1961 поразили весь мир первый космонавт планеты Юрий Гагарин и гениальный ученый и конструктор, Сергей Королев, благодаря которому и стало возможным этот знаменитый полет.

Напомним, 10 апреля годовщину освобождения города празднуют в Одессе .