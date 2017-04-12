Урочистості до дня космонавта пройшли у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Житомирі, на батьківщині, Сергія Корольова відбулись урочистості з нагоди Дня Космонавтики. Повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.
Вже традиційно громадськість та влада поклали квіти до пам’ятника “батька” української космонавтики Сергія Корольова на центральній площі міста та до бюсту конструктора біля музею космонавтики.
Також цього дня відбудеться ще ряд заходів, зокрема, виступ військового оркестру.
Довідка УНН: 12 квітня 1961 року вразили весь світ перший космонавт планети Юрій Гагарін та геніальний вчений і конструктор, Сергій Корольов, завдяки якому і став можливим цей знаменитий політ.
Нагадаємо, 10 квітня річницю звільнення міста святкують у Одесі.