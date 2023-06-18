Ураган на юге Бразилии унес жизни 11 человек, 20 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По данным властей Бразилии, по меньшей мере 11 человек погибли в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул после экстратропического циклона с ливнями, который обрушился на регион в пятницу, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Шторм вызвал проливные дожди. До сих пор продолжаются поиски в затопленных районах, чтобы найти еще 20 пропавших без вести, сообщает правительство Риу-Гранди-ду-Сул в пресс-релизе.
Больше всего от циклона пострадал город Караа с населением более 8000 человек.
Многие жители пострадавших районов нашли убежище в открытых спортивных сооружениях в своих городах. Власти опубликовали предупреждение о риске оползней в нескольких районах.
За последние два дня было спасено по меньшей мере 2400 человек.
«Наша главная цель в этот первый момент — защитить и спасти человеческие жизни. Мы спасаем людей, которые оказались в безысходности, находим пропавших без вести и оказываем всю поддержку семьям’», — говорится в заявлении.