Ураган на юге Бразилии унес жизни 11 человек, 20 пропали без вести

Детали

Шторм вызвал проливные дожди. До сих пор продолжаются поиски в затопленных районах, чтобы найти еще 20 пропавших без вести, сообщает правительство Риу-Гранди-ду-Сул в пресс-релизе.

Больше всего от циклона пострадал город Караа с населением более 8000 человек.

Многие жители пострадавших районов нашли убежище в открытых спортивных сооружениях в своих городах. Власти опубликовали предупреждение о риске оползней в нескольких районах.

За последние два дня было спасено по меньшей мере 2400 человек.

«Наша главная цель в этот первый момент — защитить и спасти человеческие жизни. Мы спасаем людей, которые оказались в безысходности, находим пропавших без вести и оказываем всю поддержку семьям’», — говорится в заявлении.