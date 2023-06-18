Ураган на півдні Бразилії забрала життя 11 людей, 20 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За даними влади Бразилії, щонайменше 11 людей загинули в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул після екстратропічного циклону зі зливами, який обрушився на регіон у п'ятницю, пише Reuters, передає УНН.
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Шторм викликав проливні дощі. Досі тривають пошуки у затоплених районах, щоб знайти ще 20 зниклих безвісти, повідомляє уряд Ріу-Гранді-ду-Сул у пресрелізі.
Найбільше від циклону постраждало місто Караа з населенням понад 8000 осіб.
Багато жителів постраждалих районів знайшли притулок у відкритих спортивних спорудах у своїх містах. Влада опублікувала попередження про ризик зсувів у кількох районах.
За останні два дні було врятовано щонайменше 2400 особи.
«Наша головна мета в цей перший момент — захистити та врятувати людські життя. Ми рятуємо людей, які опинились у безвиході, знаходимо зниклих безвісти та надаємо всю підтримку сім’ям», — йдеться в заяві.