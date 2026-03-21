УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха, им стал архиепископ Сумской Никодим

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

Архиепископ Никодим возглавил УПЦ КП по результатам онлайн-голосования семи архиереев. Церковь планирует сохранять независимость и не признавать документы ПЦУ.

Архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь) был избран главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), которая не выполняет условий Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом Православной церкви Украины. Об этом говорится в видеозаписи акта избрания, провозглашенного на внеочередном заседании архиерейского собора УПЦ-КП, которую Никодим опубликовал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что семь архиереев УПЦ-КП в субботу, 21 марта, на следующий день после смерти патриарха Филарета (Денисенко) заявили об избрании Никодима в результате онлайн-голосования новым главой церкви.

Он также опубликовал совместное заявление архиереев УПЦ-КП, которое подписал: "от имени епископата Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим, избранный и нареченный Патриархом Киевским и всея Руси-Украины".

В заявлении говорится, что архиереи будут сохранять УПЦ-КП "как независимую духовную институцию, без намерения вхождения в какие-либо другие церковные структуры" и намерены продолжать дело почетного Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (Денисенко), который умер в пятницу, 20 марта, на 98-м году жизни, "в создании и утверждении по-настоящему независимой поместной Украинской Церкви с Патриаршим устройством и свято исполняем его волю".

Мы, архиереи УПЦ КП, не признаем ни одного документа или завещания, которое возможно будет опубликовано руководством ПЦУ после погребения Святейшего Патриарха Филарета, а также документов или завещаний, подписанных тайно, кроме духовного завещания Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, которое было публично составлено во Владимирском кафедральном Патриаршем соборе г. Киева 19.10.2025 года в присутствии епископов УПЦ КП и официально опубликовано на сайте Патриархии УПЦ КП

- говорится в заявлении.

Напомним

На 98-м году жизни завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Верующих призывают молиться за упокой души и помнить наставления о единстве.

Церемония прощания состоялась 20 марта в Михайловском соборе. Похороны состоятся 22 марта во Владимирском соборе после траурной процессии.

