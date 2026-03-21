УПЦ КП заявила про обрання нового патріарха, ним став архієпископ Сумський Никодим
Київ • УНН
Архієпископ Никодим очолив УПЦ КП за результатами онлайн-голосування семи архієреїв. Церква планує зберігати незалежність та не визнавати документи ПЦУ.
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар) був обраний очільником Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП), яка не виконує умов Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом Православній церкві України. Про це йдеться у відеозаписі акту обрання, проголошеного на позачерговому засіданні архієрейського собору УПЦ-КП, яку Никодим опублікував на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Повідомляється, що сім архієреїв УПЦ-КП в суботу, 21 березня, на наступний день після смерті патріарха Філарета (Денисенка) заявили про обрання Никодима в результаті онлайн-голосування новим головою церкви.
Він також опублікував спільну заяву архієреїв УПЦ-КП, яку підписав: "від імені єпископату Української Православної Церкви Київського Патріархату Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим, обраний та наречений Патріархом Київським і всієї Руси-України".
У заяві йдеться, що архієреї зберігатимуть УПЦ-КП "як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур" та мають намір продовжувати справу почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Денисенка), який помер у п’ятницю, 20 березня, на 98-му році життя, "у створенні та утвердженні по-справжньому незалежної помісної Української Церкви з Патріаршим устроєм і свято виконуємо його волю".
Ми, архієреї УПЦ КП, не визнаємо жодного документа чи заповіту, який можливо буде опубліковано керівництвом ПЦУ після поховання Святійшого Патріарха Філарета, а також документів чи заповітів, підписаних таємно, окрім духовного заповіту Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, який був публічно складений у Володимирівському кафедральному Патріаршому соборі м. Києва 19.10.2025 року в присутності єпископів УПЦ КП та офіційно опублікований на сайті Патріархії УПЦ КП
На 98-му році життя завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Вірян закликають молитися за упокій душі та пам'ятати настанови про єдність.
Церемонія прощання відбулася 20 березня у Михайлівському соборі. Поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалібної процесії.