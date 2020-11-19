УПЛ перенесла матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в одном из клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига сообщила об отмене поединка 10-го тура чемпионата Украины с участием "Олимпик" и "Зари", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Донецкий “Олимпик” направил письмо в УПЛ, в котором клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче 10 тура “Олимпик” — “Заря”, который был запланирован на 21 ноября в Киеве.
Сообщается, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в этом матче. Соответственно не состоятся и матчи Чемпионатов U-19 и U-21 с участием “Олимпика”.
Заметим, решение о дате проведения и времени начала матчей 10-го тура “Favbet Лиги”, Чемпионатов U-19 и U-21 “Олимпик” — “Заря” будет принято дополнительно.
Также добавим, “Олимпик” с 13 набранными очками занимает 6 место в турнирной таблице. “Заря” имеет 11 пунктов — 9-ю строчку.