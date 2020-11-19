УПЛ перенесла матч чемпіонату через спалах коронавірусу в одному з клубів

Донецький “Олімпік” направив лист в УПЛ, в якому клуб поінформував Лігу про неможливість взяти участь у матчі 10 туру “Олімпік” — “Зоря”, який був запланований на 21 листопада в Києві.

Повідомляється, що через спалах коронавірусної інфекції у клубі не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би взяти участь у цьому матчі. Відповідно не відбудуться й матчі Чемпіонатів U-19 та U-21 за участю “Олімпіка”.

Зауважимо, рішення щодо дати проведення та часу початку матчів 10-го туру “Favbet Ліги”, Чемпіонатів U-19 та U-21 “Олімпік” — “Зоря” буде прийнято додатково.

Також додамо, “Олімпік” із 13 набраними очками займає 6 місце в турнірній таблиці. “Зоря” має 11 пунктів — 9-й рядок.